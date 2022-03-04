Турция оставит открытым воздушное пространство для России и других стран

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Воздушное пространство Турции должно оставаться открытым для самолетов России и прочих стран, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу.

"Важно не только для Турции, но и для стран, которые вводят эти санкции (против России - ИФ), и их граждан, чтобы воздушное пространство было открыто... как в стратегическом, так и в гуманитарном плане", - приводит газета "Йени Шафак" слова Чавушоглу.

Он также заявил, что турецкие власти могут организовать в случае подходящих условий встречу глав МИД России и Украины на дипломатическом форуме в Анталье, который запланирован на 11-13 марта.

Министр добавил, что Анкара принимает меры по безопасной эвакуации граждан Турции с Украины.

Ранее воздушное пространство для российских самолетов закрыли США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза из-за военной операции РФ на Украине. В свою очередь Россия запретила полеты авиакомпаниям 36 стран, включая Европу и Канаду.