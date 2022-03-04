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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

СВР обвинила разведки стран НАТО в передаче СБУ данных о российских войсках

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Спецслужбы Британии, Канады и других стран НАТО поддерживают контакты со Службой безопасности Украины и передают ей разведданные о планах и передвижениях российских военных, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Вместе с американцами функционирование польского "логистического хаба" также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО, - говорится в пресс-релизе. - Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ТУР МО Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС РФ".

Хроника 24 февраля – 04 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
СВР НАТО Украина СБУ

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