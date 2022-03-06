Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

"Аэрофлот" выполнит 7 марта четыре вывозных рейса с Мальдив

"Аэрофлот" выполнит 7 марта четыре вывозных рейса с Мальдив
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" организует дополнительные рейсы Мале - Москва для вывоза туристов в Россию до момента приостановки международного авиасообщения.

По данным компании, 7 марта будет выполнено 4 рейса с Мальдивских островов в Москву.

"Пассажирам с билетами на даты вылета из Мале после 8 марта рекомендуется бесплатно переоформить перевозку на один из вышеуказанных рейсов для ускоренного возвращения на Родину", - сказано в сообщении "Аэрофлота".

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы. Ограничения не затрагивают перевозчиков, у которых отсутствуют риски ареста или задержания самолетов за рубежом, уточняли в ведомстве.

Аресты воздушных судов начались после введения санкций Евросоюза: они запретили поставлять в РФ гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за границей - в основном на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.

Полеты за рубеж, исходя из рекомендаций Росавиации, могут продолжать зарегистрированные в РФ самолеты отечественного производства (к примеру, Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний. Последние есть, например, у AZUR air, "ЮТэйр".

Аэрофлот Мальдивские острова Мале

Новости по теме

Новости

Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

Военная операция на Украине

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

Москва заявила протест Вашингтону из-за высказываний сенатора США о Путине

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код