"Аэрофлот" выполнит 7 марта четыре вывозных рейса с Мальдив

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" организует дополнительные рейсы Мале - Москва для вывоза туристов в Россию до момента приостановки международного авиасообщения.

По данным компании, 7 марта будет выполнено 4 рейса с Мальдивских островов в Москву.

"Пассажирам с билетами на даты вылета из Мале после 8 марта рекомендуется бесплатно переоформить перевозку на один из вышеуказанных рейсов для ускоренного возвращения на Родину", - сказано в сообщении "Аэрофлота".

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы. Ограничения не затрагивают перевозчиков, у которых отсутствуют риски ареста или задержания самолетов за рубежом, уточняли в ведомстве.

Аресты воздушных судов начались после введения санкций Евросоюза: они запретили поставлять в РФ гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за границей - в основном на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.

Полеты за рубеж, исходя из рекомендаций Росавиации, могут продолжать зарегистрированные в РФ самолеты отечественного производства (к примеру, Superjet 100) и небольшое количество иностранных машин, которые находятся в собственности авиакомпаний. Последние есть, например, у AZUR air, "ЮТэйр".