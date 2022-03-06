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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Власти Горловки решили эвакуировать город

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Эвакуация женщин, детей и стариков начнется 8 марта в Горловке в Донецкой народной республике, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.

"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских вооруженных формирований с 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории Российской Федерации", - написал он в своих соцсетях.

В минувший четверг представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что войска ДНР продолжают движение к границе республики, планируется окружение войск ВСУ в районе Донецка и Горловки.

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Горловка

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