В здание Русского дома в Париже бросили бутылку с горючей жидкостью

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ потребовали от Франции обеспечить безопасность российских официальных учреждений в связи с инцидентом со зданием Русского Дома в Париже.

"В ночь на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью. Пострадавших нет. И только потому, что она попала в забор, не долетев до цели", - сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявила Захарова, "требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений".