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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Кулеба обсудил продвижение членства Украины в ЕС с президентом Польши

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Польши Анджей Дуда обсудили продвижение членства Украины в Европейском Союзе.

"Возвращаясь в Украину из Турции и в развитие диалога украинских и польских лидеров, в Варшаве меня принял президент Анджей Дуда. Я выразил благодарность за усиление военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине. Предметно обсудили защиту Украины и продвижение членства в ЕС", - написал глава МИД Украины в своем Twitter.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Президент Европейского совета Шарль Мишель после этого говорил, что в Евросоюзе нет единого мнения насчет этой заявки.

Украина Польша Евросоюз

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