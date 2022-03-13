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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

В МИД РФ объяснили погром православной церкви в Оксфорде ростом русофобии в Британии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ осуждают русофобские настроения, культивируемые в настоящее время в Великобритании. В качестве примера приводят погром, устроенный в церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде.

"Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины", - сообщила в своем телеграм-канале в воскресенье официальны представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании", - написала она.

Расположенная в Оксфорде Никольская церковь (церковь Святителя Николая, англ. St Nicholas Church) - церковь Сурожской епархии Русской православной церкви.

Великобритания Оксфорд Никольская церковь церковь Святителя Николая МИД РФ Мария Захарова

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