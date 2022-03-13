Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник планирует принять лидеров стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения новых путей оказания давления на Россию, сообщил офис премьера.

"Европейская безопасность была поколеблена действиями России на Украине, и вместе с нашими партнерами мы примем меры для обеспечения того, чтобы мы стали сильнее и сплоченнее, чем раньше", - говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что "вместе с партнерами по Северному и Балтийскому морям мы должны обеспечить защиту от вмешательства России и ее влияния на наши поставки энергоносителей, экономику и ценности".

Как отмечается в сообщении, ожидается, что лидеры согласятся на проведение дополнительных военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море.

Объединенные экспедиционные силы - созданная в 2014 по инициативе Великобритании коалиция, в которую вошли Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.