Израиль пообещал, что не станет маршрутом для обхода санкций против РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Израиль не станет маршрутом для обхода санкций западных стран против России, приводит в понедельник издание The Times of Israel слова министра иностранных дел страны Яира Лапида.

"Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, которые США и западные страны ввели против России", - заявил Лапид в понедельник.

Он отметил, что МИД координируется по данному вопросу с центральным банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики и другими структурами.

Лапид также вновь озвучил готовность Израиля способствовать мирному разрешению проблемы.

"Израиль сделает все возможное, чтобы содействовать посредническим усилиям, остановить обстрелы и восстановить мир", - заявил глава МИД, добавив, что Израиль работает вместе с США и европейскими странами.

Ранее израильские СМИ сообщали, что руководство Израиля не против идеи организации на своей территории переговоров по решению украинского кризиса, но только если увидит шансы на их успех.