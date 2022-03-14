Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Израиль пообещал, что не станет маршрутом для обхода санкций против РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Израиль не станет маршрутом для обхода санкций западных стран против России, приводит в понедельник издание The Times of Israel слова министра иностранных дел страны Яира Лапида.

"Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, которые США и западные страны ввели против России", - заявил Лапид в понедельник.

Он отметил, что МИД координируется по данному вопросу с центральным банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики и другими структурами.

Лапид также вновь озвучил готовность Израиля способствовать мирному разрешению проблемы.

"Израиль сделает все возможное, чтобы содействовать посредническим усилиям, остановить обстрелы и восстановить мир", - заявил глава МИД, добавив, что Израиль работает вместе с США и европейскими странами.

Ранее израильские СМИ сообщали, что руководство Израиля не против идеи организации на своей территории переговоров по решению украинского кризиса, но только если увидит шансы на их успех.

Израиль РФ

Новости

Песков заявил, что срок окончания спецоперации на Украине "не озвучивается"

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф

Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф

В США Uber начнет взимать с клиентов доплату из-за роста цен на бензин

Китай опроверг сообщения СМИ о якобы запрошенной Россией военной помощи

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро
Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане в январских беспорядках погибли 230 человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Военная операция на Украине

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей
Военная операция на Украине

Замгоссекретаря США увидела признаки готовности РФ к серьезным переговорам с Украиной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код