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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В Брюсселе заявили о диалоге со странами, помогающими России обходить санкции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз предпочитает диалог санкциям в отношении стран, которые помогают России обходить санкции, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на брифинге в Брюсселе.

"Мы работаем с нашими партнерами через взаимодействие, объясняя им риски, последствия того, что происходит на Украине (...), и мы настаиваем на системе, основанной на праве", - ответил он на вопрос о странах, которые выбрали такую тактику.

Эту позицию, по его словам, ЕС будет защищать в отношениях с "партнерами, возможно, не всегда убежденными в важности (санкционных) мер". Если они не присоединяются к санкциям, то им стоит хотя бы понять, что у них нет никакого интереса помогать России обходить эти санкции, с которыми согласны более 40 стран, пояснил Стано.

На вопрос, доводит ли ЕС до Китая такой сигнал об экономических санкциях на случай, если Пекин все же окажет России военную помощь, ответила другой представитель Борреля - Набила Массрали. Она повторила, что ЕС предпочитает взаимодействовать через контакты и уже просил Китай донести до России настойчивое послание о необходимости прекращения военной спецоперации на Украине.

Руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в свою очередь добавил, что "Китай интегрирован в мировую экономику". "Он заинтересован, чтобы потоки инвестиций и торговый оборот оставались стабильными", - отметил пресс-секретарь ЕК.

По его словам, интерес Китая связан с необходимостью прекращения военных действий как можно скорее. "Ни для кого нет ничего хорошего, ни для какой интегрированной в мировую экономику страны, чтобы нарушалась (экономическая) ситуация", - сказал Мамер.

Евросоюз Украина Китай Петер Стано Набила Массрали Эрик Мамер

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