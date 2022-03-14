Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа на решение о его выдаче США

Сторонники Джулиана Ассанжа у здания Высокого суда Лондона Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на решение Высокого суда Лондона об экстрадиции Ассанжа в США, говорится на странице Wikileaks в твиттере.

"Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении апелляции по делу об экстрадиции Ассанжа", - отмечается в сообщении Wikileaks.

В организации отметили, что теперь это дело передано главе британского МВД Прити Пател, которая может дать разрешение на экстрадицию Ассанжа.

В конце января стало известно, что Ассанжу разрешили ходатайствовать в Верховном суде Великобритании по поводу апелляции на решение Высокого суда Лондона о его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона в середине декабря прошлого года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

США добиваются экстрадиции 50-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.