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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Минфин США добавил в санкционные списки по России еще 14 человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минфин США пополнил санкционные списки по России еще 14 физическими лицами, говорится в обнародованном во вторник документе ведомства.

В частности, в санкционных списках фигурируют 10 высокопоставленных лиц, которые связаны или были связаны с оборонным сектором России. Ранее Госдепартамент США уже объявлял об ограничительных мерах в отношении них.

Среди тех, кого затронут санкции, оказались восемь заместителей министра обороны РФ: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко; а также глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Также санкции введены против прокурора чеченского города Аргун Джабраила Ахматова, против Хусейна Хутаева, Нурида Саламова и судьи Натальи Мушниковой.

Кроме того, санкции коснутся отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и супруги президента Белоруссии - Галины Лукашенко.

США

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