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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

США внесли в санкционный список 38 возможных написаний ФИО президента Белоруссии

Соединенные Штаты также ввели ограничения против жены Лукашенко

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Жена президента Белоруссии Александра Лукашенко, Галина Лукашенко, внесена в санкционный список США.

Соответствующий документ, вносящий обновления в список физических лиц России и Белоруссии, в отношении которых действуют американские санкции, опубликован во вторник на сайте американского министерства финансов. В санкционный список внесены 15 новых лиц, среди которых Галина Лукашенко.

Также среди изменений, вносящихся документом в санкционный список, фигурирует уточнение, согласно которому озвучены 38 возможных написаний имени и фамилии Александра Лукашенко, ранее внесенного в число лиц, в отношении которых действуют рестрикции США. Варианты включают различные формы транслитерации с русского и белорусского языков.

Галина Лукашенко Александр Лукашенко Белоруссия США

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