В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

Фото: Steffi Loos/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромиссного варианта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду его попросили прокомментировать соответствующее заявление главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского и спросили, устраивает ли Кремль такой вариант демилитаризации Украины.

"Это вариант, который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс", - ответил Песков.

Также в Кремле посчитали невозможным прокомментировать вопрос, будет ли Россия увязывать вопрос отмены западных санкций с подписанием документа между Киевом и Москвой, в условиях продолжающихся переговоров между Россией и Украиной.

"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал готовность США к прямым контактам с Россией для урегулирования украинского кризиса.

Он заявил, что в Кремле увязывают перспективу ситуации вокруг Украины с ходом российско-украинских переговоров, а не с наличием прямых контактов Вашингтона с Москвой. "Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путем достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями", - отвечая на просьбу прокомментировать заявление Госдепартамента США о том, что Вашингтон пойдет на прямые контакты с Москвой, если это изменит ситуацию на Украине.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о готовности США к прямым контактам с Россией для урегулирования украинского кризиса.