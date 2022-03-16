Кремль уверен в суверенности позиции Пекина в отношении антироссийских санкций

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Кремле отметили, что Китай не сгибается под давлением США и занимает сбалансированную, суверенную позицию по вопросу присоединения к санкциям против России.

"США в эти дни оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но также есть и страны, которые не сгибаются и занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную и занимают открыто о том, что считают неприемлемым какое-либо давление на себя", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал то, что США недавно предупредили КНР о недопустимости экономической и военной поддержки России.

В Пекине и Москве недавно опровергали сообщения американских газет о том, что Россия будто бы попросила Китай о военной помощи в связи с Украиной.

В руководстве Евросоюза 15 марта заявили, что в отношениях со странами, которые помогают России обходить санкции, Брюссель предпочитает диалог и попытки убедить.