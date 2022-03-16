В МВД Молдавии насчитали 100 тыс. украинских беженцев на территории страны

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Чуть более 100 тысяч беженцев с Украины в настоящее время находятся в Молдавии, сообщил глава инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД республики Александр Опря.

"На территории Молдавии продолжают оставаться 100 832 гражданина Украины, почти половина из них - несовершеннолетние. Всего в бюро по миграции и убежищу МВД Молдавии подано 4 748 заявлений на предоставление убежища, примерно половина из них - от граждан других страх, эвакуировавшихся с Украины", - сообщил Опря в среду журналистам.

По его словам, всего с 24 февраля по 16 марта в Молдавию въехали 309 723 беженца с Украины, выехали из страны 207 671.

Опря отметил, что поток беженцев постепенно сокращается, с 8 марта число переселенцев на территории Молдавии сократилось со 130 тыс. до 100 тыс. Это стало возможным благодаря договоренностям с Румынией и другими странами Евросоюза, которые согласились организовать "зеленые коридоры" для транзита беженцев через Молдавию в страны ЕС.

В связи с ситуацией на Украине парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения на период 60 дней, начиная с 24 февраля.