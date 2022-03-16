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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Минобороны России заявило о высокой минной опасности в портах Украины

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что экипажи 70 иностранных судов заблокированы в морских портах Украины из-за высокой минной опасности.

Минная опасность создана властями Украины во внутренних водах и территориальном море, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6910 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями ВСУ со стороны берега", - утверждает Мизинцев.

Хроника 24 февраля – 16 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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