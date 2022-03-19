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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Российские военные сообщили о выходе сил ЛНР к окраине Лисичанска

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что силы Луганской народной республики вышли с севера к окраине города Лисичанск и ведут уничтожение украинских формирований, которые отступили из города Рубежное.

"Группировка войск Луганской народной республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Силы Донецкой народной республики взяли под контроль украинский населенный пункт Тарамчук (Донецкая область) и ведут преследование подразделений 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны России.

Конашенков также сообщил, что российская армия в Донецкой области прорвала оборону украинского батальона "Айдар" и ведет бои с 54-ой механизированной бригадой вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Подразделения российских Вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и, продвинувшись на пять километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП (боевая машина пехоты) и четыре автомобиля повышенной проходимости", - сказал Конашенков.

По его словам, в субботу российской авиацией были поражены 59 военных объектов Украины.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 20 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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