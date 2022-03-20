В Миссури хотят запретить своим жителям делать аборты в других штатах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Законодатели штата Миссури хотят запретить своим резидентам делать аборты, даже если операция проводится в другом штате (в Миссури возможность прервать беременность сильно ограничена). Беспрецедентный законопроект позволит частным лицам подать в суд на любого, кто помог жителю штата провести аборт, сообщает газета Politico.

Предложенный закон позволит гражданам подавать в суд на всех, кто помогает абортироваться женщине, проживающей в Миссури - от врача из другого штата, который выполняет процедуру, до того, кто транспортировал женщину через границу Миссури в клинику. Это первая попытка консерваторов ограничить аборты на федеральном уровне, но с опорой на законодательство штата.

Мэри Элизабет Коулман, член палаты представителей Миссури от Республиканской партии, также заявила, что проект создан, чтобы нанести удар по конкретной цели - клинике планирования семьи в Иллинойсе (соседнем штате), которая открылась в 2019 году недалеко от границы двух штатов с явной целью обслуживания пациентов из Миссури.

"Если вы, как и я, верите, что каждый человек заслуживает достоинства, уважения и защиты, независимо от того, родился он или нет, тогда, конечно, вы хотите защитить своих граждан, где бы они ни находились", - сказала Коулман. "Если жителю Миссури причинен вред, даже в Иллинойсе, предметом, который приобретен в там же, у резидентов нашего штата есть возможность подать в суд в Миссури, потому что это их дом <...> и данный законопроект распространяет эту логику на судебную практику по абортам".

Проект Коулман ставит Миссури в авангард консервативных штатов, ожидающих отмены решения Верховного суда, легализовавшего аборты в каждом штате. В данный момент Верховный суд США рассматривает дело Доббс против Организации женского здоровья Джексона. В случае победы консерваторов, это дело послужит отменой прецедента 1973 г., когда высшая судебная инстанция обязала все штаты легализовать аборты.

Решение суда ожидают в июне. Поскольку в Верховном суде превалируют консервативные судьи, в ряде штатов, сейчас принимают различные меры, чтобы сделать прерывание беременности полностью нелегальным, либо закрепить его возможность (в зависимости от доминирующей в штате позиции по данному вопросу).

В США до 1973 г. аборты были нелегальны в большинстве штатов. Дело Роу против Уэйда стало судебным прецедентом, после которого полный запрет абортов законодательством штатов стал невозможен. При этом, сегодня в ряде консервативных штатов возможность абортироваться сильно ограничена: допускаются аборты лишь на раннем сроке беременности (в штате Техас, например – до 6 недель). Поэтому распространена практика "выездных абортов". Предложенный в Миссури законопроект впервые ставит данную практику под угрозу.