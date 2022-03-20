Суд Бразилии дал Telegram сутки, чтобы избежать блокировки

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд заявил, что руководство Telegram обязано в течение суток должен выполнить установленные требования: назначит официального представителя Telegram в Бразилии и сообщить властям о принятых мерах борьбы с фейками. Об этом сообщил телеканал Globo.

Двумя днями ранее высшая судебная инстанция Бразилии постановила заблокировать мессенджер. Причина блокировки связана с озвученным ранее требованием Верховного суда Бразилии удалять из мессенджера незаконный контент. В частности, было выдвинуто требование заблокировать некоторые каналы, связанные с действующим президентом Жаиром Болсонару, который активно использовал Telegram в предвыборной кампании.

Как сообщал основатель Telegram Павел Дуров, произошло недоразумение, из-за пересылка электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом Бразилии.

"Похоже, у нас возникла проблема с пересылкой электронных писем между нашими корпоративными адресами в Telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа", — заявил Дуров.

Дуров также попросил бразильский суд вынести отсрочку решения на несколько дней, чтобы дать Telegram возможность исправить произошедшее, "назначив представителя в Бразилии и создав основу для быстрого реагирования на будущие насущные проблемы".