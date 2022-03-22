Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.

Запуск аппарата был выполнен в 15:48 по Москве с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Через девять минут, в 15:57 по Москве, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан-М". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на заданную орбиту.

Назначение спутников серии "Меридиан" – обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.