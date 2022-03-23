Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов РФ по европейским автодорогам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министры транспорта стран Балтии и Польши выступили с призывом к ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Белоруссию, а также провоз грузов из этих стран.

Как сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, в обращении также содержится призыв к странам ЕС запретить заход российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.

"Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Белоруссии, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС", - заявил Скуодис в соцсетях.

"Действия ЕС необходимы здесь и сейчас. Мы надеемся, что встретившиеся в четверг в Брюсселе главы государств и правительств ЕС не будут колебаться", - добавил Скуодис.

Ранее активисты в Литве и Польше протестовали против перевозки грузов автомобильным транспортом между странами ЕС и Россией. Литва согласовывает с другими странами региона инициативу запретить российским и белорусским судам заходить в их порты. Однако литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что лучше было бы принять решение в целом в ЕС, поскольку это закрыло бы возможности для юридических споров.