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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ЕС одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, в том числе спутниковых снимков, передает в среду Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки", - информирует агентство.

"Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть возобновлено", - пишет агентство.

Как отмечается, постпредов ЕС во вторник проинформировали о соответствующем соглашении.

Украина ЕС
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