Вице-премьер Польши предложил ввести на Украину миротворческую миссию НАТО

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Польши, глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский полагает, что для урегулирования ситуации на Украине должна быть введена миротворческая миссия НАТО.

"Я думаю, что необходимо иметь миротворческую миссию НАТО, или, возможно, какую-то более широкую международную структуру. Но миссию, которая сможет защитить себя, и которая будет действовать на территории Украины", - заявил Качиньский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве президента Украины Владимира Зеленского с делегацией европейских политиков.

Он добавил, что "это будет миссия, которая будет стремиться к миру, оказывать гуманитарную помощь, но в то же время она также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами".

Делегация с участием премьер-министров Польши Матеуша Моравецкого, Чехии Петра Фиалы и Словении Янеза Яншея поездом прибыла в Киев с визитом накануне. Идея поездки была согласована на саммите лидеров ЕС в Версале на прошлой неделе, сообщил помощник премьер-министра Польши Михал Дворчик.

В то же время, официальный представитель ЕС заявил, что Брюссель не выдавал в связи с визитом никакого "официального мандата".

Зеленский назвал визит "мужественным правильным шагом" и поблагодарил визитеров за оказываемую Украине помощь.