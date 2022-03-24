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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:05

Российские саперы начали разминирование на юге Херсонской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Несколько десятков российских саперов приступили к гуманитарному разминированию на юге Херсонской области Украины, обезврежено уже более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.

"На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов. (...) К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании обратилась к российским военнослужащим с просьбой очистить сельскохозяйственные угодья от противотанковых и противопехотных мин.

"За время работы в Херсонской области российские военные инженеры уже обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов", - сказали в министерстве.

Там отметили, что на обочинах дорог в регионе ежедневно находят до сотни фугасов, часто иностранного производства.

"Действия саперов осложняются тем, что ВСУ минируя объекты, не всегда отмечали на картах созданные ими минные ловушки. Отсутствие достоверной информации о расположении таких территорий серьезно усложняет работу саперов", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Херсонская область
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