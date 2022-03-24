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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Норвежские СМИ сообщили о возможном продлении полномочий Столтенберга

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может остаться на этом посту еще на год, сообщает в четверг норвежская пресса.

Так, по данным норвежского телеканала TV2, этот вопрос планируется обсудить на саммите НАТО, который проходит сейчас в Брюсселе.

Сам Столтенберг, комментируя ситуацию, сообщил журналистам в четверг утром, что оставляет решение этого вопроса лидерам 30 стран НАТО.

Между тем, TV2 отмечает, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере высказался в поддержку этой идеи.

"Если эту тему будут обсуждать на сегодняшней встрече, я не думаю, что будут какие-то серьезные дебаты. Если на продление полномочий будет согласие, Норвегия выступит в поддержку", - приводит телеканал слова главы норвежского правительства.

Ранее сообщалось, что Столтенберг должен покинуть пост генсека НАТО 30 сентября, после чего занять пост управляющего Центральным банком Норвегии.

НАТО Йенс Столтенберг
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