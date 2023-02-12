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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Пресс-служба Столтенберга сообщила о его намерении покинуть пост генсека НАТО к октябрю

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, занимающий этот пост девятый год - с 2014 года, не намерен продлевать свой мандат, сообщила в воскресенье Le Figaro со ссылкой на официального представителя организации Оану Лунгеску.

"Мандат генерального секретаря продлевался три раза, и он прослужил в общей сложности в течение почти девяти лет", - приводит издание слова пресс-секретаря.

По ее словам, "у него нет намерения просить нового продления своего мандата".

Газета напоминает, что в марте 2022 года лидеры государств-членов Североатлантического альянса приняли решение продлить мандат Столтенберга до 30 сентября 2023 года. В то время было объявлено о том, что после Брюсселя он возглавит центробанк Норвегии. Однако, отмечает Le Figaro, генсек НАТО отказался от этого поста.

Бывший норвежский премьер-министр, которому в марте исполнится 64 года, возглавил альянс в октябре 2014 года. Столтенберг является первым руководителем НАТО, представляющим приграничную с Россией страну.

НАТО Йенс Столтенберг
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