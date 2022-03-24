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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Лондон расширил санкционный список по Белоруссии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Великобритания включила еще 11 белорусских предприятий и четверых граждан страны в санкционной список.

Соответствующие документы опубликованы в четверг правительством и министерством иностранных дел страны.

В список, подготовленном казначейством и опубликованном правительством Великобритании, попали председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус, его помощник Вячеслав Россолай, гендиректор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский и его заместитель Александр Ветеневич.

Помимо этого, в список вошли такие предприятия, как Государственный военно-промышленный комитет, МЗКТ, "Белспецвшентехника", "Оборонные инициативы", "ОКБ ТСП".

Еще один документ, с обновленным санкционным списком, опубликован в четверг на сайте МИД Великобритании.

В соответствии с документом, санкции распространены на предприятия ВПК республики "Минотор-Сервис" и "КБ Радар" - управляющая компания", грузовую авиакомпанию "ТрансАвиаЭкспорт", банк "Дабрабыт", лизинговую компанию "Белбизнеслизинг", компанию в сфере недвижимости "Белинвест-инжиниринг".

Этим же документом введены санкции в отношении 59 физических лиц и организаций из России.

Великобритания Белоруссия
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