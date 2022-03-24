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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Американский стартап Nikola начал выпуск своего первого электрогрузовика

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американский стартап Nikola Corp в среду сообщил о начале производства своего первого электрогрузовика Tre, сообщает CNBC.

Производство было запущено в понедельник в городе Кулидж (штат Аризона).

Компания планирует начать поставки грузовиков во втором квартале этого года. Nikola рассчитывает в 2021 году продать от 300 до 500 машин, в следующем году объемы производства будут увеличены.

Электрическая модель Tre предназначена для перевозки грузов на небольшие расстояния – примерно 350 миль (563 км) на одной зарядке.

Компания также разрабатывает версию Tre на водородном топливе, которая сможет преодолевать расстояния до 500 миль (804 км). Производитель подтвердил, что ее поставки начнутся в конце 2023 года.

В 2025 году Nikola планирует выпустить грузовик, работающий на топливе "нового поколения" с дальностью поездки до 900 миль (1448 км).

Акции Nikola растут на 9,1% в ходе предварительных торгов в четверг.

США Nikola Tre
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