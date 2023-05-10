Производитель электрогрузовиков Nikola решил выйти из европейского СП с Iveco

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. объявил о переориентировании бизнеса на Северную Америку и выходе из европейского совместного предприятия с Iveco Group. Итальянская фирма выкупает долю партнера за $35 млн и 20,6 млн акций Nikola.

Nikola также представил отчет за январь-март 2023 года. Выручка компании выросла почти в шесть раз, до $11,117 млн против $1,887 млн годом ранее. Nikola за прошедший квартал выпустила 63 и поставила дилерам 31 электрогрузовик Tre. Показатель не оправдал ожиданий рынка.

В отчетном квартале компания получила чистый убыток в размере $169,094 млн, или 31 цент в расчете на акцию, по сравнению со $152,941 млн, или 37 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Убыток без учета разовых факторов вырос до 26 центов с 21 цента на акцию.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне 26 центов на акцию при выручке в $12,5 млн.

С начала 2023 года капитализация Nikola упала на 83,2% (до $683,2 млн), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 набрал почти 3%.