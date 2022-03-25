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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС

Швейцария вводит санкции против РФ в рамках четвертого санкционного пакета ЕС
Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства.

В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00 по местном времени (01:00 субботы по московскому).

В заявлении указывается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.

Таким образом, отмечается в документе, Швейцария продолжает вводить против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз.

Швейцария ЕС Россия
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