Столтенберг подтвердил готовность стран НАТО снабжать Украину оружием

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Страны НАТО будут поставлять оружие Украине, пока это необходимо, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине, что союзники и будут делать столь долго, сколько понадобится", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе в ходе ежегодного отчета.

Он отметил, что НАТО усилила военную помощь Украине еще до начала российской спецоперации, так как имела сведения разведки о возможности военной конфронтации. Поэтому альянс оказал поддержку Киеву поставками оружия и финансовой помощью.

По его словам, есть твердое обязательство НАТО, подтвержденное на саммите альянса на прошлой неделе, поддерживать Украину, в том числе, в военном плане.

Вместе с тем Столтенберг воздержался от конкретного ответа на вопрос о необходимости предоставления Украине наступательного вооружения. "Союзники по НАТО поддерживают украинские вооруженные силы уже много лет, предоставляя современное оборудование, различного вида оружие, а также поддерживая модернизацию украинской армии. Это помогло сделать ее сильнее, лучше подготовленной, чем когда-либо она была ранее", - сказал генсек.