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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:51

В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой из "Града"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Город Ясиноватая под Донецком был обстрелян из системы "Град" утром в воскресенье, заявили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

По утверждению СЦКК, в 6:50 на направлении Авдеевка - Ясиноватая вооруженными формированиями Украины было выпущено пять ракет из БМ-21 "Град".

Кроме того, как заявили в центре, в 7:15 был обстрелян Донецк: в Перовский район было выпущено девять мин калибром 120 мм.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Донецк
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