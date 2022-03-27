В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой из "Града"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Город Ясиноватая под Донецком был обстрелян из системы "Град" утром в воскресенье, заявили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

По утверждению СЦКК, в 6:50 на направлении Авдеевка - Ясиноватая вооруженными формированиями Украины было выпущено пять ракет из БМ-21 "Град".

Кроме того, как заявили в центре, в 7:15 был обстрелян Донецк: в Перовский район было выпущено девять мин калибром 120 мм.