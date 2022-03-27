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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:51

Российские военные за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российская авиация за минувшие сутки нанесла удары по 67 украинским военным объектам, средства ПВО сбили 18 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским", - добавил он.

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции на Украине в общей сложности уничтожили 289 беспилотников, отметил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

О начале специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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