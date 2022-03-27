США сохранят санкции против КСИР даже при наличии соглашения по иранскому атому

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США не отменят санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, даже если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлен. об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сообщил ранее на этой неделе, что ядерная сделка может быть достигнута в достаточно короткие сроки, если Соединенные Штаты будут занимать прагматичную позицию. В минувшую субботу он уточнил, что отмена санкций США в отношении КСИР была одним из важных требований Ирана.

"КСИР остается под санкциями в соответствии с законом США, а наше (нынешнее - ИФ) отношение к КСИР останется прежним", - заявил Мэлли в Дохе в воскресенье.

При этом он отметил, что достижение сделки по иранской ядерной программе не является предопределенным развитием событий, которое нужно ожидать очень скоро.

"Мы довольно-таки близки (к сделке - ИФ) уже какое-то время. И я думаю, это показывает вам все, что надо знать о сложности имеющихся вопросов", - пояснил он.

СВПД по иранской ядерной программе

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД.

С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления СВПД.