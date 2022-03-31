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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Глава МИД Франции доволен результатами переговоров по СВПД

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает прорывом в переговорах в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе то, что стороны пришли к основе соглашения.

"Это означает, что Иран готов отказаться от обретения ядерного оружия и что санкции, которые были связаны с недопущением Ирана к ядерному оружию, будут сняты", - сказал глава французского МИД в среду в эфире телеканала France 24.

"Мы согласны по содержанию. Когда я говорю: мы - это все, включая европейцев, Иран, Россию, Китай. И одновременно Соединенные Штаты, которые больше не являются стороной (СВПД), но дали свое согласие", - продолжил Ле Дриан.

По его словам, подписание уже близко, и было бы хорошо, если бы кризис с иранским ядерным оружием не добавился еще к украинскому вопросу.

Министр пояснил, что остающиеся причины, пока блокирующие соглашение, не связаны с ним самим.

"Это связано с отношениями между Соединенными Штатами и Ираном по другой тематике. Я надеюсь, что удастся урегулировать этот вопрос. В таком случае сразу подпишем", - заверил глава МИД Франции.

СВПД

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД.

С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления СВПД.

Франция Иран СВПД
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