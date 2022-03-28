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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Саудовская Аравия возобновила выдачу виз туристам по прибытии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительство Саудовской Аравии возобновило программу выдачи виз по прибытии для иностранных туристов, у которых есть действующие визы в США, Великобританию и Шенгенскую зону, сообщило издание Аrabian Business.

Граждане любой страны, участвующие в программе eVisa, в том числе граждане России, также могут получить такую визу.

Иностранцы с визами США, Великобритании и стран Шенгена могут получить годовую визу по прибытии, только если воспользуются рейсами одной из национальных авиакомпаний страны - Saudi, Flynas или Flyadeal. Для обладателей eVisa такого правила нет.

Электронная виза позволяет путешественникам въезжать в страну только в туристических целях и находиться в Саудовской Аравии до 90 суток. При этом туристам запрещено посещать святые города Мекка и Медина, а паломники могут приезжать по ней на Умру вне сезона Хаджа.

"Посетители, имеющие действующую визу США, Великобритании или Шенгенской зоны, должны использовать ее хотя бы один раз для въезда в страну или регион выдачи, чтобы иметь право на получение визы по прибытии в Саудовскую Аравию", - уточняет Аrabian Business.

Как сказал саудовский министр туризма Ахмед Аль-Хатиб, восстановление программы выдачи виз по прибытии - это последний шаг к возвращению королевства к допандемийному уровню открытости.

Саудовская Аравия 6 марта объявила об отмене всех антиковидных ограничений. Туристам больше не нужно предъявлять для поездки сертификат вакцинации или проходить ПЦР-тестирование. Аннулированы списки стран по уровню эпидемиологической безопасности, отменен карантин и правило социального дистанцирования. Маски необходимо носить только в закрытых общественных местах. Открыты кафе, рестораны и объекты показа.

Саудовская Аравия Ахмед Аль-Хатиб Мекка Медина Шенген США Великобритания
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