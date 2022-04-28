Эр-Рияд сократил для России квоту на хадж до 11 318 паломников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В 2022 году Саудовское Министерство по делам хаджа сократило всем странам квоты на количество паломников, в результате на хадж смогут поехать 11 318 россиян, сообщил сообщил зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Он напомнил, что до пандемии квота для России составляла 25 тысяч человек.

Всего в 2022 году общее число паломников составит лишь миллион человек, тогда как до пандемии их было два миллиона, добавил он.

В 2021 году в хадже приняли участие только 60 тысяч человек, это были только резиденты Саудовской Аравии.

По словам муфтия, в 2022 году стоимость хаджа составит для российского мусульманина, по самым предварительным подсчетам, от 2,5 до 3 тысяч долларов. Приоритет будет отдаваться тем, кто внес свои деньги до пандемии. Из-за сохраняющихся ограничений мусульмане старше 65 лет поехать в хадж не смогут. Также участникам паломничества понадобятся сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Отправка паломников намечена на конец июня - начало июля.