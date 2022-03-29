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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Китайская модифицированная ракета "Чанчжэн-6А" вывела на орбиту два спутника

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Китай осуществил первый запуск модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-6А" с твердотопливными ускорителями и вывел с ее помощью на орбиту Земли два спутника. Об этом сообщила Шанхайская академия космических технологий (SAST).

"29 марта в 17:50 по пекинскому времени (12:50 по Москве) первая модификация китайской ракеты-носителя среднего класса с твердотопливными ускорителями "Чанчжэн-6" была успешно запущена с космодрома Тайюань", - говорится в сообщении на сайте академии.

В сообщении отмечается, что с помощью ракеты на намеченные орбиты были выведены космические аппараты для тестирования различных технологий: разработанный SAST "Пуцзян-2" и "Тянькунь-2", созданный Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASIC) для испытания и верификации технологии по слежению за космическим пространством.

Модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6А" также была разработана SAST. По данным разработчиков, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой не менее 4 тонн. В отличие от базовой комплектации "Чанчжэн-6" к модифицированной пристыкованы четыре твердотопливных ускорителя.

Китай
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