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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Китай вывел на орбиту три спутника

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника для исследования атмосферы и расчета параметров орбиты "Тяньпин-2" с помощью твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11", сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"В 10:29 по пекинскому времени (5:29 мск), 30 марта, Китай успешно вывел на орбиту "Тяньпин-2A", "Тяньпин-2B" и "Тяньпин-2C" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с центра запусков Цзюцюань", - говорится в сообщении корпорации.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета-носитель "Чанчжэн-11" спроектирована Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT), дочерним предприятием CASC. Ракеты этой серии используются для выведения различной полезной нагрузки на солнечно-синхронную и низкую околоземную орбиты.

Этот запуск стал 413-м для ракет серии "Чанчжэн".

Китай Тяньпин-2 Чанчжэн-11
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