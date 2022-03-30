Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 485,2 млн

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 485 203 644, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 133 326 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 019 128 заразившихся и 978 648 умерших.

Индия - 43 023 215 заболевших и 521 101 погибший.

Бразилия - 29 887 191 инфицированный и 659 508 летальных исходов.

Франция - 25 464 389 заболевших и 143 019 смертей от коронавируса.

Великобритания - 21 145 773 заразившихся и 165 569 скончавшихся.

Германия - 20 867 314 инфицированных и 129 123 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 789,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 006 человек, в Индии - 371, в Бразилии - 3 064, во Франции - 2 167, в Великобритании - 2 408, Германии - 1 536.