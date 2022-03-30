Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 485,2 млн

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 485 203 644, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 133 326 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

В РоссииВ России с COVID-19 за сутки госпитализировали 4,9 тыс. человекВ России с COVID-19 за сутки госпитализировали 4,9 тыс. человекЧитать подробнее

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 019 128 заразившихся и 978 648 умерших.

Индия - 43 023 215 заболевших и 521 101 погибший.

Бразилия - 29 887 191 инфицированный и 659 508 летальных исходов.

Франция - 25 464 389 заболевших и 143 019 смертей от коронавируса.

Великобритания - 21 145 773 заразившихся и 165 569 скончавшихся.

Германия - 20 867 314 инфицированных и 129 123 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 789,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 006 человек, в Индии - 371, в Бразилии - 3 064, во Франции - 2 167, в Великобритании - 2 408, Германии - 1 536.

Хроника коронавируса. Март.

16
Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.24 марта. В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19.23 марта. Германия отменила почти все антикоронавирусные ограничения на федеральном уровне.21 марта. В Мумбаи зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. На фото: празднование Навруза в Индии.18 марта. Индонезия начинает ослаблять карантинные ограничения. На фото: посетители музея осматривают коллекцию экспонатов, посвященных пандемии COVID-19.16 марта. Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян.15 марта. В Москве отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.14 марта. В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.
Хроника 09 января 2020 года – 30 марта 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия запустила чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности

"Союз" с российскими космонавтами и астронавтом NASA расстыковался с МКС

Пандемия коронавируса

Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40%

Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40%

Что случилось этой ночью: среда, 30 марта

Военная операция на Украине

Блинкен счел, что ситуация на Украине повлияла на поставки продовольствия в мире

Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл с визитом в Китай

Глава парламента Сербии назвал поддержку России принципиальной позицией Белграда

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах президента США, если провести их сейчас

Военная операция на Украине

Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине

Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине
Военная операция на Украине

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и поставки газа из России в ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код