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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

"Союз" с российскими космонавтами и астронавтом NASA расстыковался с МКС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В 10:19 по московскому времени была дана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-19" отстыковался от модуля "Рассвет" и начал удаляться от станции.

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После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 14:28 по московскому времени в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. Новицкий вернулся на землю осенью вместе с представителями "киноэкипажа" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, прибывшими вместе со Шкаплеровым на станцию 9 октября 2021 года на "Союзе МС-19".

Ванде Хай на данный момент - последний американский астронавт, прибывший на МКС на российском космическом корабле. На протяжении последнего года астронавты используют для полетов к МКС корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX.

МКС НАСА NASA Марк Ванде Хай
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