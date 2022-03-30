Словакия потребовала рекордно сократить штат посольства РФ в Братиславе

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Словакии предписали сократить российский дипломатический корпус в стране на 35 человек, сообщил в среду представитель МИД страны Юрай Томага.

"Словакия сократит численность держателей российских дипломатических паспортов на 35 человек. Это максимальное количество за все время присутствия в стране российской дипмиссии", - приводят его слова словацкие СМИ.

Представитель МИД Словакии отметил, что меры приняты в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.