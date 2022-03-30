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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Численность российской дипмиссии в Словакии должна быть сокращена к 1 мая

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Требование о сокращении численности российской дипмиссии в Словакии на 35 человек должно быть исполнено до 1 мая, сообщили в посольстве РФ в этой стране.

"Словацкая сторона известила посольство, посла сегодня вызывали в МИД, где ему вручили ноту о снижении числа сотрудников посольства", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Виталий Житнюк.

Он отметил, что срок, в который должно быть выполнено требование словацкой стороны, - до 1 мая.

Ранее СМИ со ссылкой на МИД Словакии сообщили, что Братислава потребовала от российского посольства сократить число сотрудников на 35 человек.

"Это максимальное количество за все время присутствия в стране российской дипмиссии", - заявил представитель МИД страны Юрай Томага.

Представитель МИД Словакии отметил, что меры приняты в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Словакия
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