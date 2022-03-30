США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ВМС США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине, решение об их возвращении будут принимать с учетом интересов национальной безопасности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы одобрили это решение (...), чтобы ясно продемонстрировать всем, что США не заинтересованы в эскалации конфликта, занимая ту или иную позицию", - заявил он в среду на брифинге.

По словам Кирби, неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море, но такое решение будет приниматься в соответствии с интересами национальной безопасности США.