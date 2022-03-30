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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ВМС США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине, решение об их возвращении будут принимать с учетом интересов национальной безопасности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы одобрили это решение (...), чтобы ясно продемонстрировать всем, что США не заинтересованы в эскалации конфликта, занимая ту или иную позицию", - заявил он в среду на брифинге.

По словам Кирби, неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море, но такое решение будет приниматься в соответствии с интересами национальной безопасности США.

Хроника 24 февраля – 30 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Черное море
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