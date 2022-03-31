Дипломаты США и ЕС обсудили усиление давления на РФ из-за ситуации на Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и политический директор внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в Вашингтоне обсудили вопросы координации и реализации санкций Запада против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил Госдепартамент.

В совместном заявлении сторон по итогам встречи говорится, что они "приветствовали координацию между Соединенными Штатами и Европейским союзом в осуществлении беспрецедентных санкций и мер экспортного контроля в ответ на действия России, и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения этих мер".

"Они также обсудили дополнительные шаги по дальнейшей изоляции РФ от экономик США и ЕС и международной финансовой системы, чтобы наложить серьезные издержки на Россию", - отмечается в заявлении.

Дипломаты отметили "необходимость консолидации международной поддержки правительства и народа Украины", договорились, что будут продолжать "призывать Китай не обходить и не подрывать санкции против России, а также не оказывать никакой поддержки российской агрессии против Украины".

Нуланд и Мора также обсудили вопросы "поддержки Республики Молдова на высоком уровне и совместной работы по укреплению ее устойчивости", и усилия "по поддержке демократических сил внутри и за пределами Белоруссии", говорится в заявлении.

В нем отмечается: "Эта встреча на высоком уровне состоялась в соответствии с обязательствами, принятым на саммите США-ЕС в июне 2021 года, где обе стороны решили координировать политику и действия США и ЕС, связанные с Россией".

Стороны договорились продолжить встречи в рамках диалога по координации политики и действий США и ЕС, связанных с Россией. Следующая встреча намечена на конец 2022 года.