Москва ввела санкции против высшего руководства Евросоюза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В ответ на санкции Евросоюза Москва расширила список европейских чиновников, которым отныне запрещен въезд в Россию, санкции затронут высшее руководство ЕС и большинство депутатов Европарламента, заявил российский МИД.

"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 г. 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны", - говорится в заявлении на сайте министерства.

В нем отмечается, что "ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику".

"В ответный российский "черный список" внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения, - заявили на Смоленской площади. - Вербальная нота МИД России, информирующая о данном шаге, передана в представительство ЕС в Москве".

"Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что решения Брюсселя, которые "произвольно подвергают односторонним ограничениям" российских граждан и организации, "переходят все границы", "в Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер".

"Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы", - говорится в заявлении МИД.