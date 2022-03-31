В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

Михаил Полубояринов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Литвы "заморозили" недвижимое имущество в Паланге Михаила Полубояринова, который до конца марта возглавлял российскую авиакомпанию "Аэрофлот", в связи с санкциями Европейского союза (ЕС) в отношении России, сообщила в четверг литовская национальная телерадиокомпания LRT.

Две квартиры в одном доме на литовском взморье семья купила в 2008 и 2016 годах. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этой недвижимости составляет не менее полумиллиона евро.

Как сообщили LRT в Реестровом центре, в реестр недвижимого имущества как на государственные земли, арендованные семьей Полубояринова, так и на квартиры внесена специальная отметка, запрещающая совершать какие-либо действия с этими активами.

Санкции ЕС были введены в отношении Полубояринова 9 марта в связи с военной операцией России на Украине.

По данным сайта "Аэрофлота", Полубояринов - все еще действующий гендиректор "Аэрофлота". При этом ряд СМИ ранее в марте писал о его отставке. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев также называл Полубояринова бывшим гендиректором "Аэрофлота".