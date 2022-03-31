Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:11

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова
Михаил Полубояринов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Литвы "заморозили" недвижимое имущество в Паланге Михаила Полубояринова, который до конца марта возглавлял российскую авиакомпанию "Аэрофлот", в связи с санкциями Европейского союза (ЕС) в отношении России, сообщила в четверг литовская национальная телерадиокомпания LRT.

Две квартиры в одном доме на литовском взморье семья купила в 2008 и 2016 годах. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этой недвижимости составляет не менее полумиллиона евро.

Как сообщили LRT в Реестровом центре, в реестр недвижимого имущества как на государственные земли, арендованные семьей Полубояринова, так и на квартиры внесена специальная отметка, запрещающая совершать какие-либо действия с этими активами.

Санкции ЕС были введены в отношении Полубояринова 9 марта в связи с военной операцией России на Украине.

По данным сайта "Аэрофлота", Полубояринов - все еще действующий гендиректор "Аэрофлота". При этом ряд СМИ ранее в марте писал о его отставке. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев также называл Полубояринова бывшим гендиректором "Аэрофлота".

Литва Михаил Полубояринов Паланга Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

Что случилось этой ночью: четверг, 31 марта

Афганистан во власти талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Власти США не уверены в целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского"

Власти США не уверены в целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского"
Военная операция на Украине

США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

Военная операция на Украине

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Абхазия не намерена входить в состав России

Лондон запретит техобслуживание судов и самолетов "санкционных" бизнесменов из РФ

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код