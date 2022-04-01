ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Саакашвили на лечение и содержание в грузинской тюрьме

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека исключил из списка рассматриваемых дел жалобу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, касающуюся его лечения в грузинской пенитенциарной системе.

"По оценке Страсбургского суда в этом деле нет какого-либо особого обстоятельства, из-за которого следовало бы дополнительно изучить данный вопрос", - сказал заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили в пятницу на брифинге.

Он отметил, что решение Страсбургского суда еще раз подтверждает отсутствие каких-либо нарушений в лечении и отношении к Саакашвили в пенитенциарной системе, а также то, что его интересы в полной мере защищены.

Ранее адвокаты Саакашвили подали жалобу в Страсбургский суд, в которой утверждалось, что неквалифицированное лечение в пенитенциарной системе привело к возникновению и обострению у экс-президента различных болезней. В жалобе адвокаты также утверждали, что на Саакашвили в тюрьме оказывалось психологическое и физическое воздействие.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.