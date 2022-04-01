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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Российские военные заявили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии поступили сведения, что террористическими группировками организована скрытная доставка ракет, снаряженных отравляющими веществами, на опорный пункт боевиков в районе города Эриха провинции Идлиб.

"Снаряжение боеприпасов осуществлялось в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб под руководством специалистов одной из европейских стран", - заявил замруководителя российского ЦПВС в Сирии Олег Журавлёв на брифинге в пятницу.

"По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения", - добавил Журавлёв.

Он также сообщил, что в результате снайперского обстрела из района Дуаэль-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа ранен сирийский военнослужащий.

Минобороны РФ Сирия Идлиб
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